Bewoner miljoenenvilla wil executieverkoop voorkomen

Klein Duinbeek aan de Rijslag is ongetwijfeld een van de mooist gelegen villa's in de stad. Het pand uit 1925 telt 380 vierkante meter vloeroppervlakte. De bewoner, een Haagse zakenman, heeft het te koop gezet voor 2,3 miljoen euro. Als het op de executieveiling belandt, zal het veel minder opbrengen.



De bewoner stapte donderdag naar de Haagse kortgedingrechter om dat te voorkomen. "Ik ben een speelbal geworden van heel veel partijen", klaagde hij. Hij sloot tien jaar geleden bij vermogensbank Van Lanschot een lening van 3,5 miljoen euro voor de aankoop en renovatie van het pand. Van Lanschot dumpte hem enkele jaren geleden echter bij Promontoria, een onderdeel van een Amerikaans hedgefonds.



Dat bedrijf wil niet langer wachten totdat de Hagenaar zijn betalingsverplichtingen nakomt, en had al een executieveiling van Klein Duinbeek gepland op 14 februari in het Venduhuis in Den Haag. Dat is nu enkele weken opgeschort. Volgens de bewoner heeft Promontoria geen enkel recht om zijn huis te koop te zetten. "Die onderneming is alleen maar naar Nederland gekomen om even snel winst te maken", meende hij.



Van Lanschot had hem als particuliere klant nooit mogen uitleveren aan het dochterbedrijf van een Amerikaans hedgefonds. Promontoria meent dat de Hagenaar als een commerciële partij behandeld moet worden. In dat geval mocht het bedrijf de lening aan de Hagenaar wel degelijk overnemen van Van Lanschot. "Mijnheer is een professionele vastgoedbelegger en een doorgewinterde hypotheekadviseur die miljoenen aan vastgoed bezat", aldus de advocaat van Promontoria. Uitspraak op 23 februari.