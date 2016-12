Bewoners ontruimde flat vanavond weer terug thuis

Celstraf en voorwaardelijk jeugd-tbs voor doden Oussama

19:18 Tien maanden gevangenisstraf en daarna een behandeling in een instelling. Dat is de straf voor de 15-jarige jongen die in april de 18-jarige Oussama ombracht in de Haagse wijk Mariahoeve. Oussama's vader is boos. ,,Dit is geen straf.''