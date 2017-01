Bewoners tonen plan zonder fietsstraat voor Mient

In het nieuwe plan worden er 60 parkeerplaatsen gerealiseerd van de 75 geplande: op de Mient komen er circa 30 extra plekken, aangevuld met 18 plekken op de Appelstraat en het kruispunt met de Thorbeckelaan. Dan komen er nog eens 12 parkeerplekken op de Thorbeckelaan, tussen de kruisingen met de Appelstraat en de Pippelingstraat.



Volgens wethouder De Bruijn kan dit plan op veel steun rekenen uit de buurt. ,,Ik verwacht dat het alternatieve plan voor de herinrichting van de Mient tot een breder draagvlak onder de bewoners zal leiden, maar er zal natuurlijk wel actief gezocht moeten worden naar mogelijkheden om alsnog in de omgeving 15 extra parkeerplekken te vinden om zo de afgesproken 75 plekken te kunnen realiseren'', laat hij weten.



Ook wil hij dat er opnieuw parkeertellingen worden uitgevoerd in de Vruchtenbuurt om de parkeerdruk opnieuw vast te stellen.



Fietsstraat

De meerderheid van de klankbordgroep stemde in december in met een fietsstraat tussen de Appelstraat en de Laan van Eik en Duinen. Fietsers zouden daar de straat moeten delen met automobilisten. Volgens een groep bewoners zijn de plannen onverantwoord en zorgen die voor een verslechterde verkeersveiligheid voor de fietser. 'Met name de vele schoolgaande kinderen die het fietspad dagelijks gebruiken zijn straks de dupe'. De groep is een petitie gestart.