Bewoners woningen uit na vondst verdachte vaten

Volgens een woordvoerder van de politie werden zij en de brandweer gisteravond rond 23.15 uur gealarmeerd wegens stankoverlast in het gebouw. Na onderzoek wist de brandweer de bron van de stank te vinden. Het bleek te komen uit diverse vaten, van verschillende grootte, die zich in een woning bevonden. Daarop is besloten de bewoners van tien omliggende woningen te evacueren. ,,Zij zijn door de woningbouwvereniging elders opgevangen'', aldus de zegsvrouw van de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.



Het wachten is deze ochtend op het LFO-team van de politie. LFO staat voor Landelijke Faciliteit Ontmantelen; het is een oproepdienst die her en der wordt ingezet als er, zoals nu, bijvoorbeeld vaten met onbekende substanties worden gevonden. ,,Zij gaan in het appartementencomplex kijken waarmee we te maken hebben. Als ze dat weten, kan worden bekeken of en hoe de vaten vervoerd moeten worden.''



Hoe lang de bewoners niet naar hun huis kunnen, kon de woordvoerster vanochtend niet zeggen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



Overigens werden vannacht in Delftse Hout ook enkele vaten met een vooralsnog onbekende inhoud gevonden door de brandweer. Of er een verband is tussen de vondsten van de verdachte vaten op de twee locaties, is evenmin bekend op dit moment.