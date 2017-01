Bewoners zetten alles op alles tegen windmolen

Op een bijeenkomst gisteravond, georganiseerd door de lokale politieke partij GBLV, ging het er onder meer om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen voor het verzoekschrift aan de koning om de plaatsing nog eens goed te bekijken. Dat gebeurt, als het kabinet van de koning het verzoekschrift heeft bekeken, door een bewindspersoon en is het laatste middel om een kwestie opnieuw onder de aandacht te krijgen.



De bewoners hebben zich onderling ook georganiseerd en zijn in contact met verschillende planschade-experts, vergelijkbaar met letselschade-advocaten, maar dan voor schade door de gevolgen van veranderingen in bestemmingsplannen. Een jurist legde gisteravond uit dat de windmolen weghalen onmogelijk lijkt, maar wel als de milieuregels niet goed worden nageleefd. Dan nog zal het eerder gaan om aanpassing van de uren dat hij draait of de verlichting.



Bewoners die direct hinder ondervinden van de slagschaduw door de roterende bladen raadde hij aan met hulp van een makelaar een claim in te dienen bij Den Haag. Of er een vergoeding komt hangt af of de bewoner had kunnen weten dat er plannen waren voor een molen.