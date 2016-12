Bezoekers wachten tevergeefs op vuurwerkshow door miscommunicatie

Koukleumend op de boulevard van Scheveningen stonden enkele honderden bezoekers tevergeefs op het vuurwerkspektakel te wachten. Velen reageren teleurgesteld op de ontbrekende vuurwerkshow. ,,Jammer dat het niet tijdig is aangekondigd (ook niet om 19:20 uur) dat het niet doorgaat.... slordig is understatement!'' schrijft Astrid op de facebookpagina van de organisatie. En Vivien: ,,Heel jammer dat de organisatie niet de moeite neemt om te laten weten dat het niet doorgaat. Staat iedereen voor niets te wachten.''



Organisator Bjorn van Dijl betreurt de situatie. ,,We vinden het echt heel erg vervelend dat de mensen die speciaal naar Scheveningen zijn gekomen voor het vuurwerk, niet op de hoogte zijn gebracht van de afgelasting'', stelt Bjorn. ,,Ik begrijp de teleurstelling en we hadden het moeten communiceren via onze facebookpagina.''



Waarschijnlijk is kerst de reden geweest dat de organisatie vergeten was op Facebook te zetten dat de show niet doorging. Er zijn vanuit de organisatie excuses gemaakt aan de gedupeerden.



Slecht weer

Volgens Bjorn is de show afgelast, omdat het te hard waaide. ,,De omgevingsdienst bepaalt of het doorgaat. Er zijn heel veel regels en één daarvan is dat het maximaal 9 meter per seconde mag waaien. En dat deed het gisteren. De omgevingsdienst heeft dan ook gisteren de knoop doorgehakt en besloten de show af te gelasten. We vonden het zelf ook jammer, want we waren de hele dag bezig geweest om op te bouwen.''



Op 19 november, 10 december en 18 december dit jaar was er ook een vuurwerkshow.