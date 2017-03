Bezuidenhouters houden hoop op lagere woontorens

Het voorstel voor een nieuwe werkbespreking was een initiatief van VVD-raadslid Frans de Graaf en werd gesteund door onder meer coalitiepartijen D66, CDA en de Haagse Stadspartij. De PVV trok haar steun op het laatste moment in, omdat het voorstel te verwaterd in stemming zou worden gebracht. In een eerder versie eisten de indieners nog een oplossing die ‘acceptabel is voor alle partijen. ,,Nu deze passage eruit is, stelt zo’n bespreking niks meer voor'' mopperde Daniëlle de Winter.