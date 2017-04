Bieb wil dolgraag naar Huis van de Stad

De verhuizing van de bieb naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is een belangrijke pijler onder de plannen van het gemeentebestuur met dit icoon uit de jaren 60. De bedoeling is dat het wordt ontwikkeld tot Huis van de Stad. Behalve de bibliotheek moeten ook andere maatschappelijke organisaties hier een plek krijgen.



Het idee is dat na 2023 ook het gemeentebestuur en het ambtenarenapparaat in het pand trekken. Dan loopt het huurcontract af van de hoogbouw bij In de Bogaard, waar de gemeente nu zit.



Pleitbezorger

,,Wij zijn warm pleitbezorger van het Huis van de Stad'', zegt bibliotheekdirecteur Harm Smit. De bieb zit nu nog aan het Generaal Eisenhowerplein, op een huurcontract dat ook in 2023 afloopt. ,,Maar in het plan is voorzien dat we drie jaar eerder al kunnen verhuizen.''



Politiek is de hele operatie nog niet zeker. De 62 miljoen euro die het kost vinden partijen erg veel.