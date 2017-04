Bijna 3,5 jaar wachten op sociale huurwoning

Wat ook meespeelt, is dat steeds meer woningzoekenden in Haaglanden met voorrang een gesubsidieerd huurhuis krijgen. Woningzoekenden zonder urgentieverklaring moeten daarom veel langer wachten.



Zo kreeg in 2013 nog acht procent van de woningzoekenden in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en de overige regiogemeenten voorrang, vorig jaar was dat maar liefst 31 procent geworden. ,,Zo'n elf procent is in 2016 verhuurd aan statushouders. Ofwel aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die snel onderdak moeten krijgen'', stelt de corporatiewoordvoerder. ,,De overige 20 procent zijn alleenstaanden of gezinnen aan wie om medische of sociale redenen voorrang is verleend.''