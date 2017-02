Bijna 300 man bij afscheid Euro Cinema

Afgezien van de fragmenten van Ben Hur, Lawrence of Arabia, The Good, Bad and Ugly, The Sound of Music en Annie was er nu weer popcorn, én andere gratis etenswaren, én live muziek. Vuurkorven hielden de temperatuur op peil. Organisator Jullie Ann Tollenaar had er alles aan gedaan om het definitieve afscheid van de bioscoop zo aangenaam mogelijk te maken. ,,Julie Ann is in staat van een begrafenis een feest te maken”, zei stadsdeeldirecteur René Baron.



Het viel zelfs bijna niet op dat het gebouw waar van 1963 tot 1987 honderdduizenden Hagenaars genoten van de films, een heel trieste, vervallen indruk maakt. ,,Het doet me aan het oude Oost-Berlijn denken”, concludeerde Zuiderwijk. ,,Hier word je niet vrolijk van.”



Het is maar goed ook, constateerde hij, dat het wordt gesloopt. Er komen straks 65 sociale huurwoningen voor in de plaats. De tekeningen van hoe het er gaat uitzien, werden ook getoond.



De wijk Escamp heeft inmiddels wel weer een bioscoop, theater en filmhuis Dakota in de Zuidlarenstraat. Tollenaar leende er luxe stoelen van voor in de vip-tent. Er draaien de nieuwste films – deze week het voor meerdere Oscars genomineerde Jackie, over het leven van de Amerikaanse presidentsvrouw Jackie Kennedy. Ter nagedachtenis van Euro Cinema zullen in Dakota in de komende tijd ook een aantal oude films worden gedraaid.