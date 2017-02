Bijna geen baan voor jongere zonder diploma

Dat blijkt uit nieuwe gegevens van uitkeringsinstantie UWV. De groep die achter het net vist, betreft het merendeel van het totaal aantal jongeren: 56 procent in deze regio heeft geen of onvoldoende diploma's.



Deze jongeren hebben het lastig, zegt Etienne Harteveld, projectleider bij UWV. ,,Bij driekwart van de vacatures waarin geen opleiding wordt gevraagd, wordt uiteindelijk tóch geschoold personeel aangenomen. En in andere sectoren waar werknemers geen diploma nodig hebben, zoals detailhandel en horeca, nemen werkgevers relatief vaak studenten aan."



Opleiding

Er is ook goed nieuws. Met de wél geschoolde jongeren 'gaat het de goede kant op', aldus Harteveld. Als projectleider van initiatieven als Young@Work en Leerwerkproject Haaglanden ondersteunt hij jongeren in hun zoektocht naar werk of opleiding. ,,Door de aantrekkende economie groeit het aantal vacatures voor jongeren."



Daar plukt vooral de geschoolde jeugd, die in het bezit is van een zogenaamde startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2), de vruchten van. Het gevolg is dat veel minder jongeren in de Haagse regio vorig jaar een beroep deden op een werkloosheidsuitkering dan in 2015. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen dat UWV verstrekte, daalde in een jaar tijd met 11,8 procent.



Afname

UWV verstrekte in de regio Haaglanden eind 2016 1.432 werkloosheidsuitkeringen (WW) aan jongeren (tot 27 jaar). In december 2015 waren dat er veel meer: 1.594. Dat komt neer op een afname van 10,2 procent. Gedurende het gehele jaar nam ook het aantal niéuwe aanvragen af. Deden in de regio in het hele jaar 2015 4.599 werkloze jongeren voor het eerst een beroep op een WW-uitkering, in 2016 waren dat er nog 'slechts' 4.057. Een afname van 11,8 procent.



Om werkloze jongeren naar een baan of opleiding te begeleiden, richtte UWV eind 2015 het project Young@Work op. ,,We voeren één op één gesprekken met jongeren om erachter te komen welke baan of opleiding bij iemand past", zegt Harteveld. ,,Vervolgens bemiddelen we onder meer met vacatures.'' Het afgelopen jaar zijn op die manier 275 'kansarme' jongeren aan een baan of opleiding geholpen.