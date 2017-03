Bijna geen plek voor studenten

Duur

Studenten betalen hier nu gemiddeld 421 euro (inclusief bijkomende lasten) voor een kamer. Daarmee is Den Haag na Amsterdam de duurste stad om te wonen voor studenten. Uit de Monitor komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan goedkopere woonruimte, het liefst in de binnenstad, in de buurt van de locaties van de Haagse campus. De gemeente ziet dat laatste wel zitten. Volgens wethouder Joris Wijsmuller (wonen) draagt de concentratie van huisvesting in en rond het centrum bij aan 'een levendig campusklimaat en het economische en voorzieningenklimaat van Den Haag'. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat goede huisvesting van studenten een belangrijke voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van Den Haag als studentenstad.

Verzorgingstehuis

Met woningcorporatie Duwo is daarom afgesproken dat er de komende jaren 1.200 betaalbare wooneenheden (tot 410 euro huur per maand) bijkomen in de stad. Inmiddels is daarvan al een deel gerealiseerd, bijvoorbeeld in het voormalige verzorgingstehuis in de Harderwijkstraat.



Binnenkort begint bovendien de bouw van 480 woningen aan het Leeghwaterplein, vlakbij de Haagse Hogeschool. Er wordt nog gezocht naar locaties in het centrum voor nog eens 600 studentenwoningen. Dat kan nieuwbouw zijn of bestaande bouw, die wordt omgebouwd.



Met de genoemde 1.900 extra woningen denkt het stadsbestuur het kamertekort op te lossen. Naar verwachting vlakt het aantal studenten in de stad na 2020 af. Bovendien blijven meer eerstejaars thuis wonen, vanwege het nieuwe leenstelsel.