Bijna ton zorggeld weg

Het zorgfraudeteam van het ministerie van Sociale Zaken kwam de grootschalige oplichting op het spoor toen ze ontdekte dat banknummers waren gewijzigd. Hierdoor werd geld dat bestemd was voor het verlenen van zorg aan hulpbehoevende personen op een andere rekening gestort.



Er werden maatregelen genomen, maar van de 145.000 euro die gereserveerd stond, was toen al 89.000 euro contant opgenomen. Vijf weken lang hadden de criminelen hun gang kunnen gaan.



Volgens de politie gaat het om een groep van ongeveer tien personen. Gisteren gaf de politie beelden vrij van drie van hen. Zij haalden het geld bij twee geldautomaten in Laak van de rekening. Bij een pinautomaat aan het Jonckbloetplein werd in augustus vorig jaar in twee weken 33.000 euro gepind. Aan de Gouverneurlaan een paar weken later 3.000 euro. Erg herkenbaar zijn de drie overigens niet; ze droegen brommerhelmen.