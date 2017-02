Bijtanken met brood en Rachmaninov

Iedere eerste en derde woensdag van de maand is er in de Kloosterkerk aan het Haagse Lange Voorhout een lunchpauzeconcert. Een muzikaal onthaal voor tussen de middag. Er komen veel mensen op af. ,,We laten telkens 140 programma's drukken en die zijn vaak op", zegt Marijke Stok die voor de ontvangst bij de concerten zorgt. Het is een gemêleerd publiek dat afkomt op de gratis toegankelijke uitvoeringen. Pauzerende medewerkers van omliggende kantoren, muziekliefhebbers uit de regio, toevallige passanten die zijn gelokt door het aankondigingsbord 'Heden concert' voor de kerk en mensen uit de buurt.



Mevrouw Eigeman is een vaste bezoekster. Ze woont om de hoek en slaat geen pauzeconcert over. Brood of lunch heeft ze niet bij zich. ,,Meestal gaan we hierna even naar de Posthoorn of naar Pulchri," zegt ze. Julian Caldararu komt wel met een sandwich en een smoothie de kerk binnen. Net als de rest van de bezoekers houdt hij zijn jas aan en zijn sjaal om, want hoewel de kerk verwarmd is blijft het een beetje fris.



De marketingmanager komt tijdens zijn lunchpauze 'even bijtanken en genieten van Rachmaninov.' ,,Dat is precies waarvoor we het doen", zegt pianiste Karin Kuijper die samen met Janine de Leeuw een stuk voor vier handen van de Russische componist speelde. ,,We willen de mensen tijdens hun lunchpauze een half uurtje verwennen met iets moois." Niet alle lunchpauzes lopen echter synchroon. Een aantal mensen komt later dan aanvangstijd 12.45 uur naar binnen. En sommigen moeten voor het einde om 13.15 uur weg. ,,Dat is niet erg", zegt Janine. ,,We hebben meer last van de vleugel die steenkoud was, dan van mensen die opstaan omdat ze aan het werk moeten."