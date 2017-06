Bijzonder rustig op station Den Haag Centraal door staking

Leden van vakbond FNV Spoor leggen tussen 05.00 en 09.00 uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle. Daardoor rijden sommige treinen niet. Welke trein wel of niet rijdt, is tot het laatste moment onduidelijk.

Gesprek

De NS betreurt dat medewerkers actie voeren op de stations van Den Haag Centraal en Zwolle. Het spoorbedrijf had gehoopt met FNV Spoor in gesprek te blijven. ,,We betreuren het dat ondanks eerdere verzoeken tot inhoudelijk overleg er nu toch voor acties is gekozen. We zagen en zien nog steeds voldoende aanknopingspunten om met de FNV in gesprek te blijven'', aldus een woordvoerder van de NS.