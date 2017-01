Bioscoopsteker blijft langer vastzitten

HBS en Westlandia vermoedelijk drie punten in mindering

15:46 De licentiecommissie in het amateurvoetbal heeft de licentievoorwaarden van de clubs in de Tweede en Derde divisie beoordeeld. In de Tweede en Derde Divisie krijgen 14 van de 54 clubs drie punten in mindering, omdat ze niet voldoen aan het hebben van arbeidsovereenkomsten. In de Haagse regio zijn Westlandia en HBS bestraft.