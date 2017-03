Blauwe zones niet terug, alternatief in de maak

Het is een van de toezeggingen van het gemeentebestuur, na vele vragen van inwoners en de gemeenteraad over het nieuwe betaald parkeren in Rijswijk. Dat systeem is nu een maand van kracht. Dat de blauwe zones zijn verdwenen geldt als een van de grootste ergernissen. Rond wijkwinkelcentra moet op die plekken nu 30 eurocent worden betaald voor het eerste uur en daarna 1,50 euro per uur. Rond sporthallen, wijkcentra en bij welzijnsorganisaties kunnen automobilisten twee uur staan voor 30 eurocent en 1,50 euro voor de volgende uren. Politieke partijen zien daarin een bedreiging voor verenigingen, die aangeven dat hun leden vanwege het parkeerprobleem voor een andere club gaan kiezen. Het college wil nu snel bekijken of het mogelijk is dat het eerste of de eerste twee uur gratis kan worden geparkeerd.

Tarief

Ongenoegen is er ook over het hoge parkeertarief rond winkelcentrum In de Bogaard: 2,25 euro per uur. Maar Rijswijk is gebonden aan een contract met Q-Park, eigenaar van de garage onder het Bogaardplein. Afgesproken is dat de gemeente niet ónder de tarieven van Q-park gaat zitten, dus kan er niet zomaar worden getornd aan het hoge tarief. ,,Ook blijkt uit extern juridisch advies dat het niet mogelijk is om het afgesproken gebied rond de Bogaard te verkleinen of een lager tarief te rekenen dan in de parkeergarage'', schrijft het college in een notitie aan de gemeenteraad die gisteren is vrijgegeven.



Het college zegt wel toe eigenaren van panden in het winkelcentrum en winkeliers te stimuleren om met Q-Park te bekijken of de tarieven van de parkeergarage en parkeerterreinen in de buurt naar beneden kunnen. ,,Waardoor parkeren bij het winkelcentrum aantrekkelijker wordt.''



Ook wordt onderzocht of vrijwilligers van sportverenigingen gratis kunnen parkeren rond hun club. Zo'n regeling heeft Den Haag. Een andere aanpassing van het huidige systeem is waarschijnlijk de komst van Kiss & Ride-zones bij scholen. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente wil Rijswijk daarover eerst nog overleg met de betrokken scholen en de buurt waarin ze liggen.