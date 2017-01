Blijf in beweging is het credo

Opletten geblazen voor wie op zaterdagmiddag door de Grote Marktstraat in Den Haag wil fietsen. Drommen kooplustige shoppers steken zonder pardon over. Met de handen vol tasjes, happend van broodjes en luid kletsend lijkt geld uitgeven voor hen het voornaamste doel. Geen winkelier die daarover klaagt, fietsers daarentegen...



Al net zo druk is het in het centrum van Delft. Langs de marktkraampjes kun je slechts schuifelen, in horecazaken zijn de broodjes niet aan te slepen. Ook hier is het duidelijk merkbaar: we hebben de economische crisis achter ons gelaten.



Maar zo bruisend als het is in de binnensteden, zo uitgestorven is het op veel plekken buiten het centrum. Het is nog geen kwartier reizen met de tram van het Haagse Spui naar winkelgebied In de Bogaard in Rijswijk, maar de verschillen zijn enorm. In de Rijswijkse passage is gezelligheid op zaterdagmiddag ver te zoeken. Liefst 25 procent van de winkelpanden staat leeg (flink meer dan het regionale gemiddelde van 12 procent) en de winkels die er zitten, bieden weinig vernieuwends.



David Lansen van INRetail, de landelijke brancheorganisatie voor mode, verwacht dat de leegstand alleen maar verder toeneemt als pandeigenaren de huren niet verlagen. ,,Marktconforme huren trekken meer ondernemers aan", legt hij uit. ,,Daardoor ontstaat een goed en gevarieerd winkelaanbod, dat aantrekkelijk is voor consumenten." De retaildeskundige meent bovendien dat de parkeertarieven in In de Bogaard te hoog zijn. ,,Consumenten kiezen gebieden waar parkeren goedkoper of gratis is."

Op zaterdagmiddag kun je in het centrum van Den Haag lopen over de hoofden, zo ook in de Grote Marktstraat.

Quote Maar de wensen van het publiek veranderen voortdurend: daar moet je in mee gaan Henk van der Hoeven, Leyweg

Combineren

We willen een museumbezoekje combineren met de aanschaf van een nieuwe winterjas. Na het spijkerbroeken passen nog even lunchen. Onze winkeldag afsluiten met een goede film. Slechts de stad in voor de winkels, is sinds de komst van internet­shoppen passé.



,,Den Haag en Delft kunnen met respectievelijk grote ketens én kleinschalige concepten in een historische omgeving uitstekend concurreren met het internet", zegt Lansen. ,,In deze winkelcentra is het prettig vertoeven, goed shoppen én lekker eten in een mooie setting. Dat complete plaatje werkt voor de consument." Veel beperkter is het aanbod in In de Bogaard, maar ook in bijvoorbeeld winkelgebied Leyweg. Laatstgenoemde is zijn glans in de afgelopen jaren compleet verloren. De grootste klap kwam na het faillissement van V&D.



Henk van der Hoeven is eigenaar van poelier Kippie en voorzitter van Winkeliersvereniging Leyweg. Toen hij zich 25 jaar geleden vestigde in het winkelgebied, hield 'ondernemen' iets heel anders in dan nu. ,,Op de winkel passen was genoeg", legt hij uit. ,,Maar de wensen van het publiek veranderen voortdurend: daar moet je in mee gaan. Mij lukt dat aardig, maar veel andere winkeliers missen die ondernemersmentaliteit. Dan red je het niet."



Volgens Van der Hoeven is het de hoogste tijd dat winkelcentrum Leyweg een upgrade krijgt. ,,Verhuurders zijn bezig met een nieuwe invulling voor V&D, maar daarmee komt niet ineens alles goed. Er moet geïnvesteerd worden. Niet met tweeduizend euro, nee, miljoenen zijn er nodig."

Zo'n volledige herontwikkeling heeft momenteel plaats in Leidschendam.



Het verouderde winkelcentrum Leidsenhage wordt door vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco met een investering van 470 miljoen euro getransformeerd tot Mall Of The Netherlands. Met winkels, maar ook een megabioscoop, tientallen horecagelegenheden, evenementen, gratis parkeermogelijkheden én ruime openingstijden. In 2019 gaat de mall open.

In winkelgebied Leyweg, slechts tien minuten van het Haagse centrum, is het juist erg stil. Veel panden staan leeg.

Quote Ze moeten zorgen dat een bezoek aan de Outlet Mall wordt gecombineerd met een uitstapje naar het Stadshart Cor Molenaar

Wensen

,,De manier waarop mensen winkelen is veranderd", zegt Teun Koek van Unibail-Rodamco. ,,Leidsenhage voldeed niet meer aan de wensen, omdat vernieuwingen de laatste decennia vrijwel zijn uitgebleven." Het winkelgebied heeft volgens Koek alles in zich om uit te groeien tot hét winkelcentrum van Nederland. ,,Het ligt op een zeer geschikte locatie, in een gebied met 2,4 miljoen inwoners op dertig autominuten rijden. De bereikbaarheid is uitstekend, in de nabijheid van de A4."



Flink geïnvesteerd wordt er ook in Zoetermeer, waar aan de Europaweg straks outletcentrum Holland Outlet Mall (HOM) moet verrijzen. Als het aan de gemeente ligt, wordt 18.000 vierkante meter gevuld met modemerken die met fikse kortingen worden verkocht. Ondernemers in het Zoetermeerse winkelcentrum Stadshart zijn een stuk minder enthousiast. Zij vrezen dat ze hun publiek kwijtraken aan HOM. Eerst moet de huidige leegstand opgevuld moet worden, vinden zij.



Volgens retaildeskundige Cor Molenaar echter, kan het Stadshart juist profiteren van de komst van HOM. ,,De Outlet Mall trekt hoe dan ook bezoekers naar Zoetermeer", legt hij uit. ,,Ondernemers in het Stadshart moeten de handen ineen slaan met hun toekomstige collega's in het outletcentrum. Ze moeten zorgen dat een bezoek aan de Outlet Mall wordt gecombineerd met een uitstapje naar het Stadshart." Klagen en niets doen? Dát is volgens Molenaar voor ondernemers de dood. ,,Blijf in beweging; luister naar de wensen van je publiek."