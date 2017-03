'Blind' door Rijswijk in de auto

Jacques Goddijn begint met wat cijfers die kleven aan de zelfrijdende auto. ,,Van de dames vindt 92 procent het eng, van de heren vindt 90 procent het niet stoer'', zegt de jonge directeur van het expansief groeiende bedrijf in slimme verkeersproducten HR Groep in de Rijswijkse Plaspoelpolder lachend. ,,Van de groepen bij elkaar denkt 90 procent dat het rijden in auto's die je niet bestuurt er helemaal niet komt.'' Goddijn is van het 'organische proces in dit soort ontwikkelingen' en dat zegt dat de zelfrijdende auto's de toekomst zijn. Geen twijfel over mogelijk. Los van het organische denken waarop hij zijn toekomstbeeld baseert, is de techniek er helemaal klaar voor. Ook de commercie heeft zich er op gestort. BMW maakt het al mogelijk om zonder ingrijpen van de bestuurder te rijden. ,,Volgend jaar kan in 6 procent van de auto's in Nederland zonder bestuurder worden gereden'', zegt Goddijn.

Google Het is veel meer de vraag hóe die auto's zich door het land gaan bewegen en hoe steden hun infrastructuur daarop moeten gaan aanpassen. Rijswijk, met 50.000 inwoners, gaat als eerste gemeente die uitdaging aan. Er zijn elders in het land al wel proeven genomen met zelfrijdende auto's. Maar het complete pakket van techniek, veiligheid en psychologie van de andere weggebruikers is nog nergens in de wereld in kaart gebracht. ,,Dat alles tegen de achtergrond van de vraag of een bedrijf als Google het verkeer van de zelfrijdende auto straks helemaal gaat regelen of dat de weggebruikers en de wegbeheerders er ook nog iets over te zeggen hebben.'' Zijn bedrijf is begonnen met het in kaart brengen van alle 'nagelvaste' objecten langs de weg in Rijswijk. Dat zijn de punten waarop sensoren komen die de navigatie van de zelfrijdende auto's voeden. ,,Zo'n volledige database van lichtmasten, bankjes en vuilnisbakken bestond er nog niet in Rijswijk.''

Houvast De sensoren gaan op termijn bewegwijzeringsborden vervangen, want de zelfrijdende auto ziet geen borden. ,,Nu bijna iedereen al op navigatie rijdt, zijn die borden eigenlijk ook al niet meer nodig. Ze zijn voor veel mensen een psychologisch houvast. De oude Grieken hadden het al over 'de geest van de locatie'. Wij onderzoeken ook of mensen zich prettig voelen in een omgeving en waarom. Daarnaast moeten mensen wennen aan verandering. Het is durven veranderen en anders durven denken. Het grappige is dat oudere mensen daar het vaakst voor openstaan. Zij hebben al zoveel meegemaakt in hun leven.''

File-irritaties

Goddijn heeft geen zelfrijdende auto, maar kan zo een paar pluspunten van zo'n voertuig opnoemen. ,,Het aantal files en daarmee de irritaties nemen de laatste tijd weer toe. Zelfrijdende auto's houden dezelfde snelheid aan en gaan in colonne rijden. Dat rijdt veel geleidelijker en beter door.''



,,Zelfrijdende auto's storen zich ook niet aan weersomstandigheden. Veel ongelukken gebeuren juist bij regen of mist. Die weersveranderingen hebben geen vat op het zelfrijdende systeem. Daarnaast heb je automobilisten, ik maak me er zelf ook schuldig aan moet ik bekennen, die tóch even die blik op het Whatsappje werpen dat ze binnenkrijgen of op de afzender van het telefoontje dat binnenkomt. Zo is een groot deel van de automobilisten niet optimaal geconcentreerd op de weg door alle mogelijke digitale impulsen en hectiek in het verkeer om hen heen.''



Of dat alles ook te maken heeft met het - na jaren van daling - weer toegenomen aantal ongelukken in het verkeer, hoor je Goddijn niet beweren. ,,Feit is dat het aantal ongelukken stijgt. Het is een zorg dat daarbij vrij veel enkelvoudige ongelukken zijn met verkeersdeelnemers van 75 jaar en ouder. Veelal met de fiets of door te struikelen over een stoeprand. Maar de vergrijzing neemt toe en ook dat nemen we mee in het onderzoek.''



Krantje

Volgens Goddijn leeft bij veel mensen het beeld van de zelfrijdende auto met de inzittende die een krantje zit te lezen op weg van A naar B. ,,Dat is een comfortabel beeld'', zegt hij. ,,Maar dat comfort ervaar ik niet als ik om de tien minuten voor een stoplicht stil moet staan terwijl er op dat punt weinig verkeer is. Naar dat soort situaties gaan we allemaal kijken in Rijswijk.''



Waarbij de 'gewone' automobilist eveneens profijt zal hebben van de oplossingen die er voor komen. Ook de samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met verkeer is punt van onderzoek.