Blinden vaak niet op hoogte van rode knop tramhaltes

Raadslid Michel Rogier wil namens het CDA van het gemeentebestuur weten hoe het komt dat de voorziening onbekend is. Verder wil Rogier dat de geleidelijn bij de haltes wordt doorgetrokken naar de palen met de rode knoppen, zodat ze in elk geval te vinden zijn voor wie weinig tot niets ziet.



Vertrektijden

Overigens werkt het als volgt: na een druk op de knop worden de vertrektijden van het vervoer per tram en bus voorgelezen.



De Haagse afdeling van de Oogvereniging heeft over deze kwestie ook al eens aan de bel getrokken.