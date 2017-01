Bloemen en gedenkteken voor Chuck bij Den Haag CS

Het overlijden van Den Haags bekendste straatmuzikant werd vandaag bekend. Chuck, geboren in Detroit als Charles Edward Deely III, overleed gisteren in het HMC Westeinde nadat hij op straat onwel was geworden.



'Thanks for entertaining us! The Hague loves you' staat te lezen op de doos die als gedenkteken dient bij één van zijn vaste speelplekken, bij station Den Haag Centraal. De markante muzikant speelde ook vaak op de Grote Marktstraat bij de C&A en de Bijenkorf, maar ook in de Wagenstraat bij de Zara.



Icoon

Dat hij nu al wordt gemist blijkt wel uit de hard groeiende hoeveelheid reacties op Facebook. Hagenaars delen verhalen, foto's en herinneringen. 'Keep on rocking in the free world Chuck', en: 'Het lichtpuntje van de Grote Marktstraat'. Hier en daar wordt zelfs geopperd een standbeeld voor de geliefde straatmuzikant op te richten.



Ook op Twitter wordt de markante muzikant herdacht. 'Als ik zijn gitaar hoorde, voelde ik me weer thuis,'schrijft binnenstadbewoner Hans Hemmes. ADO-supporter Ruben twittert: 'Den Haag is weer een icoon armer'.