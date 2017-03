Blokpoel (70) al vijf jaar blij met eigen kroeg

Blokpoel was van beroep stukadoor, en werkte in de avonduren in de horeca. Toen hij een miljoen in de loterij won, nam hij de kroeg in zijn straat over, waar hij als klant vaak vóór de bar zat. ,,Ik heb het geld gewonnen met het loterijspel Dayzers, terwijl ik niet eens wist dat ik er nog geld op had staan. Ik dronk in die tijd alles op."



Hij pacht Locus voor elf jaar. ,,Ik had bedacht dat mijn dochter Marjolein het van me zou kunnen overnemen, maar ze wil andere dingen doen. Misschien is het later iets voor mijn kleinzoon Giovanny. Hij is nu nog heel jong, maar is wel een heel pientere jongen."



Grapjes

Blokpoel zegt door sommige werknemers in de maling te zijn genomen. ,,Ze stalen meer dan ze verdienden." Met Jos Lots is hij wel blij. ,,Hij helpt me met van alles. We liggen soms in een deuk."



Blokpoel heeft zelfs nog toekomstplannen. Hij zou in het pand naast Locus graag een pannenkoekenhuis willen beginnen. Er zit nu een kinderdagverblijf in. ,,Daarom mag ik van de gemeente voor de deur geen terras meer hebben", vertelt de bareigenaar, verwijzend naar de buren.



Slechte invloed

,,Als er mensen buiten zouden drinken en roken heeft dat een slechte invloed op de kinderen, zeggen ze. Maar die zijn al lang weg als het hier druk wordt."



Begin met Blokpoel liever niet over overlast. ,,En die kinderen dan? Ik woon er boven en ik word elke ochtend wakker van ze. Ik hou van kinderen, hoor, maar wat kunnen ze gillen. Aan de andere kant zit een yogastudio. Daar hebben ze juist stilte nodig. Hoe verzin je het om dit soort zaken naast elkaar te zetten?"



Morgenmiddag zal de herrie vooral uit Locus komen, want Blokpoel gaat zijn jubileum met livemuziek vieren.