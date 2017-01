BN'ers schuiven aan bij Nationaal Voorleesontbijt

De Nationale Voorleesdagen werden vannochtend afgetrapt met het Nationale Voorleesontbijt. Op verschillende locaties in Nederland schoven bekende Nederlanders aan om kinderen te trakteren op hun vertelling over de walvis die aanspoelt en bevriend raakt met het jongetje Boy.



In Den Haag was Jet Bussemaker op visite bij de OBS Erasmus, Jetta Klijnsma bij de Stadsboerderij Schildershoeve, Erik van Muiswinkel bij het Kinderboekenmuseum, Ronald Plasterk bij De Gantel en Martin van Rijn bij Kindercentrum 2 Piraten.



De Nationale Voorleesdagen lopen tot 4 februari en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de CPNB. Het evenement is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen.