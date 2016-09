Boek met tips over sepsis van ex-patiënt voor lotgenoten

Nutma ontsnapte in 2007 zelf nipt aan de dood, nadat ze werd getroffen door een bloedvergiftiging. En daarna was ze niet direct de oude. Integendeel. Het herstel ging tergend langzaam. In die periode liep ze op tegen het gebrek aan informatie over de ziekte, die toch veelvuldig voorkomt, en vooral over het ontbreken van informatie over alle klachten na ontslag uit het ziekenhuis. Zo kampte ze met vermoeidheid en concentratieproblemen.



Nutma schreef al eerder een handleiding over de ziekte. 'Sepsis en daarna' is het vervolg.