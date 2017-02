'Boeken van Tosca zijn zó grappig'

Hoe ben je eigenlijk ambassadeur geworden?

,,Je kon een sollicitatiebrief schrijven en ik dacht: die maak ik heel modern en ook iets met poep ,want Tosca heeft in haar boeken ook altijd iets met poep.''



Wat stond er dan in je sollicitatiebrief?

,,Dat ik ook al eens een recensie had geschreven over haar boeken en dat ik op school allemaal dingen ga doen over haar boeken.''



Zoals wat?

,,Een boekbespreking houden en ik ga een quiz doen op school met vragen over haar boeken. We gaan ook een speurtocht in de bibliotheek organiseren met vragen over plaatjes die in boeken van Tosca Menten staan.''



Waarom vind je haar boeken zo leuk?

,,Ik vind ze heel grappig. Ze heeft een serie geschreven Dummie de Mummie en het boek Juffrouw Pots en nu schrijft ze een nieuwe reeks Siem Subliem.''



Wat is er zo grappig?

,,Er is bijvoorbeeld een meisje met een varkentje en haar opa wil worst maken van het varkentje. Dan maakt het meisje een worst van poep en doet net of het een worst is van het varkentje. En dan eet die jury die worst van poep.''



Hoe heb je Tosca en haar boeken ontdekt?

,,Ik was in het Kinderboekenmuseum in Den Haag en stond in de rij voor een handtekening van Paul van Loon van de boeken over Dolfje Weerwolfje. Toen moest ik kiezen om in de rij te blijven wachten of een voorstelling van Tosca Menten te gaan kijken. Dat deed ik en ik vond haar zó grappig.''