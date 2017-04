'Boerenkool is niet helemaal ons ding'

Omdat Hollandse pot op weinig applaus kan rekenen in het gezin, staat er spanakopita op het menu, een Griekse spinazietaart. Met garnalen. Eigenlijk wordt er elke avond wel Grieks gekookt. Dat is nu eenmaal wat ze kennen, en kunnen.



,,We eten in deze periode wel een beetje sober'', verontschuldigt Viki Liatou zich. In de aanloop naar Pasen vasten Grieken traditiegetrouw veertig dagen. Omdat ze nu kinderen hebben - Orion en Ektoras - doen ze het iets minder strikt. Viki en Christos kwamen naar Nederland voor de betere kwaliteit van het leven en het goede onderwijs.



En het bevalt ze prima, alleen het eten... ,,We hebben wel eens boerenkool geprobeerd'', zegt Christos. ,,Maar het is toch niet helemaal iets voor ons.''



Er is een grote en levendige Griekse gemeenschap in Den Haag, waar het gezin aansluiting bij heeft gevonden. De jongens gaan elke zaterdag naar een Griekse school om de taal en kennis van cultuur op peil te houden, al wordt er thuis eigenlijk alleen Grieks gesproken. Naar Griekse winkels gaat Viki niet echt, want die vindt ze te duur. ,,Voor feta, filodeeg en humus ga ik naar de Turk. En voor de rest gewoon naar de Albert Heijn.'' Griekse specialiteiten laten ze eens in de zoveel tijd van 'thuis' overkomen: olijven, olijfolie, honing en koffie. ,,De olijven komen van het land van onze ouders, beter is er niet.''