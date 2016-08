'Geen dag voor het strand', zeg ik. 'Het kan best nog opklaren', meent Martin. Ome Ed zit op zeker niet aan het strand. Hij moet lijdzaam toezien hoe zijn vriendin Elsje haar spullen verhuisd. Ze vertrekt voor onbepaalde tijd naar Torremolinos. Elsje gaat haar vakantieliefde achterna.



'Hoe heet die Spaanse strontvlieg eigenlijk?', wil Gerard weten. 'Alejandro', zegt Samantha. 'En ik geef haar groot gelijk dat ze vertrekt. Jullie kunnen hier wel een beetje mee gaan zitten huilen maar zo goed was hun relatie niet. Het enige dat ze met mekaar gemeen hadden was dat ze mekaar niet begrepen.' Ze buigt voorover naar haar milkshake en slurpt luidruchtig aan het rietje dat uit het dekseltje steekt. De omklemming van het plastic buisje door haar vlezige, gestifte lippen zorgt voor eenzelfde omklemming bij de aanwezige stamgasten - van menig bloedvat in de lendenen.



'Heb je daar ook boerkini's gezien op het strand?,' vraag ik. 'Ik heb zelfs geen enkel hoofd met een doekie gezien', zegt Samantha. 'Maar ik snap niet dat we daar zo moeilijk over doen. Als je naakt wil, ga je naar het naaktstrand. Op het geklede strand mag je aandoen wat je wil.'



Tot mijn verbazing is er algehele instemming aan de stamtafel over het dragen van een boerkini. Logisch, als Ome Ed er niet is. Die had gezegd: 'Ik zie spoken, dat klopt. Alleen zijn de lakens nu zwart.'



'Van mij mag zo'n boerkini', zegt Martin, 'maar ik weet van vroeger nog wel dat als je moest afzwemmen dat het niet prettig was om met je kleren in het water te springen. Het plakt aan je lijf.'



'Hoe zit dat eigenlijk met jou?', vraag ik aan Samantha. 'Heb jij eigenlijk een relatie?' Ze likt de laatste resten milkshake van haar volle lippen. 'Ik heb een relatie met mijn kleding', luidt haar antwoord. 'Zoals de meeste vrouwen.' 'En, tevreden?' 'Eigenlijk niet', zegt ze. 'Het is een aan-uitrelatie.'