Boeteregen in Valkenbos- en Regentessekwartier

Politie, brandweer en de gemeente kwamen in actie na meldingen over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Zo keken de instanties ook naar onrechtmatig gebruik van woningen en overlast van horeca



In 18 van de 26 gecontroleerde horecazaken zijn overtredingen van regels en vergunningen gevonden. Het ging om zaken als het overtreden van de tabakswet en het niet kunnen tonen van de juiste vergunning. Bij twee horecazaken werd te veel koolmonoxide gemeten door slechte ventilatie.



Een rondje van parkeercontroleurs in de wijk, vooral rond de horeca, leverde 160 bekeuringen op. Er zijn ook bekeuringen uitgedeeld voor het fietsen op de stoep en het niet opruimen van hondenpoep.



Gejoemel

De Haagse Pandbrigade ontdekte in enkele woningen gesjoemel met elektriciteit, illegale kamerverhuur, illegale woningssplitsing en uitkeringsfraude. Ook bleken enkele huurders een veel te hoge huur te betalen. Zij krijgen hulp. Voor de dienst Belastingzaken leverde de controle voor 18.500 euro aan achterstallige rekeningen op. Elf voertuigen zijn in beslag genomen.