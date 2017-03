Boetes voor 'wisseltruc' bij SV Loosduinen

Jolanda B. (36) stond op 19 september 2015 achter de bar bij SV Loosduinen. Aan het einde van die dag ontdekte de club een kastekort van ruim 103 euro en deed daar aangifte van. De politie bestudeerde camerabeelden van de bardienst. Daarop was te zien hoe Jolanda B. geld uit de kassalade haalde en aan een kennis, Patrick de B gaf. Hij zou betaald hebben met slechts één biljet. De politie leidde uit de volgorde van biljetten in de lade af dat de man te veel wisselgeld ontving.



De beelden werden gisteren vertoond bij de Haagse politierechter. Het tweetal reageerde heftig. ,,Het is een grote bende in de lade", zei de vrouw. ,,Alles ligt door elkaar." De man: ,,Dit is geen bewijs. Het klopt gewoon niet. Maar ja, het bestuur, dat zijn hielenlikkers." Volgens Jolanda was de bestuurder die telde 'te dronken om te rekenen'.



Wisseltruc

De officier van justitie vindt dat er sprake is van een wisseltruc. ,,Dit zijn nare feiten. Een voetbalclub moet erop kunnen vertrouwen dat vrijwilligers geen greep in de kas doen.''



Hij eiste een celstraf van 3 weken tegen de vrouw. Een taakstraf is niet meer mogelijk, omdat ze eerder al tot zo'n straf is veroordeeld, voor winkeldiefstal.



Jolanda huilend: ,,Dit kan niet, ik heb het niet gedaan." De man zou wel een taakstraf mogen doen. Na een korte denkpauze veroordeelde de rechter beiden tot geldboetes. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen."



De verdachten blijven boos op de club en gaan in hoger beroep.