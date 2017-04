Bomen op parkeerplaats, bon voor foutparkeerders

Druk is het altijd al rondom de sportvelden van HBS en Quick, zeker op zaterdag en zondag als de teams thuiswedstrijden afwerken. Maar nu er in de Bosjes van Pex de afgelopen tijd flink is gesnoeid, is het helemaal vechten om een plekje op het Parkeerterrein aan de Daal en Bergselaan. Een deel van de gerooide bomen is tijdelijk op de parkeerplaats gestald. ,,Dat betekent dus dat er zeker tien parkeerplaatsen minder beschikbaar zijn'', zegt Rob Buursen, verenigingsmanager van HBS.



Tientallen automobilisten zagen zaterdag dan ook geen andere mogelijkheid om hun auto in de berm van de rijbaan te parkeren. ,,Ergens anders je auto stallen was ook geen optie omdat in de directe omgeving bouwwerkzaamheden zijn. Als je niet eindeloos wilde lopen, moest je dus op zoek naar andere oplossingen.''



En uitgerekend deze zaterdag kwam een team gemeentelijke handhavers poolshoogte nemen bij de sportcomplexen. Wie zijn auto verkeerd had weggezet, werd onverbiddelijk op de bon geslingerd. ,,Ik weet dat er zeker twintig mensen een bekeuring onder de ruit hebben gevonden.''