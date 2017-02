Bommelding dieptepunt ruzie van Hindoestanen

De politie onderzoekt nog wie de melding deed dat er in het gebouw van de vereniging Arya Samaj Nederland (Asan) aan de Regentesselaan een bom zou liggen. Hierdoor stonden de leden, die even daarvoor nog een verhitte discussie voerden, een uur lang op straat. Naar verluidt zou de naam van de dader bekend zijn. Voor de gemeenschap is het duidelijk dat de melder komt uit een van de twee partijen die al maanden lijnrecht tegenover elkaar staan. De inzet is de jaarrekening van 2014, maar in werkelijkheid draait het om de bouw van een nieuwe mandir (tempel) tussen de Waldorpstraat en de 1ste Van der Kunstraat. Al in 2012 werd een intentieverklaring ondertekend met de gemeente, maar veel meer dan een betonnen vloer en een stalen constructie staan er nog niet.

Vernederend

Zondag was er een algemene ledenvergadering van Asan. De gemoederen liepen zo hoog op dat een bewakingsdienst mensen uit het zaaltje had verwijderd. 'Vernederend', noemt een van de leden het: ,,Dit past niet bij onze gemeenschap. Een van onze hoofddoelen is het goede doen voor iedereen en om alle mensen tegemoet te treden met liefde en waardering voor hun verdienste. Ik schaam me dat het zover is gekomen.'' De protesterende verenigingsleden vinden dat er tienduizenden euro's verspild zijn aan advocaten, rechtszaken en bewakingsdiensten. Bovendien zou er een belastingschuld zijn van 65.000 euro. De bouw van de tempel is inmiddels volledig stil komen te liggen, terwijl de gemeente Den Haag aan de deur klopt om nu eindelijk vaart te maken met de bouw van de tempel.

Accountant

De kritiek is vooral gericht op het huidige bestuur en in het bijzonder de voorzitter. Deze wijst er echter op dat alle uitgaven verantwoord zijn en inmiddels ook zijn goedgekeurd door een accountant en een kascommissie. ,,We moeten nu door. Dat kan ook. We kunnen een van onze panden verkopen, daar hebben we al mandaat voor. Zodra het verkocht is kunnen we de mandir afbouwen.''