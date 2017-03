Boodschappenbus in andere vorm weer in Den Haag

Stek Den Haag en de Voedselbank zijn bezig met de Sociale Kruidenier, een project om met de wagen de Voedselbank naar mensen 'toe te brengen'. ,,Bij de uitdeelpunten in de stad kunnen mensen niet kiezen wat zij in hun pakket willen. Soms krijg je bijvoorbeeld tien hete pepers. In sommige culturen wordt dat misschien wel allemaal gegeten in een week, maar in andere niet'', zegt Henk Baars, manager van Stek. ,,Het moet kunnen dat mensen zelf kiezen wat zij willen.''



De vorm van de SRV-wagen is onder meer gekozen om Voedselbankgangers naar buiten te krijgen. ,,Je kan een webshop opzetten, maar dan blijven ze binnen zitten, hebben mensen geen contact met elkaar. De bedoeling is dat in het busje ook aan hen wordt gevraagd of ze meer nodig hebben, zoals hulp bij sollicitaties.''



Maandverband

Het project is nog niet af. Naast het aanbieden van hulp en de doorsnee producten, wordt ook gekeken of er meer aangeboden kan worden. Maandverband en vlees zijn prodcuten die niet in het pakket van de Voedselbank zitten, maar wel degelijk nodig zijn. ,,We zijn nu aan mensen aan het vragen wat zij graag willen. Hoe we dat dan gaan aanbieden, goedkoop of gratis, of gaan werven weten we nog niet'', aldus Baars. ,,Het project is nog niet uitontwikkeld.''



Wel heeft hij al een idee wanneer de wagen gaat rijden. ,,We hopen het voor de zomer rond te hebben.'' De pilot gaat van start in Den Haag Zuidwest.