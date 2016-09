Boosheid over hoger loon directeur Omroep West

Deze zender citeerde dinsdag uit een gelekte brief van de commissarissen aan de directeur. Daaruit blijkt dat hij een salarisverhoging ontvangt van 1000 euro bruto per maand. Dit werd zo geregeld nadat een bonus voor Milo in 2014 tot consternatie leidde. Daarop werd de bonus geschrapt, maar in ruil daarvoor kreeg hij dus een hoger loon.



Kamerlid Kerstens is verontwaardigd. ,,Zijn ze nou helemaal besodemieterd? Wat is dat voor instelling?'' Hij pleit voor strengere wetgeving 'om trucs als deze voor eens en altijd de pas af te snijden'.



Niets onwettigs

Volgens RTL Z heeft Milo dinsdag een mail aan de werknemers van de regionale omroep gestuurd. De directeur zou daarbij hebben opgemerkt dat hij de berichtgeving beschouwt als een hernieuwde poging om West en hemzelf te beschadigen. Verder zou er niets onwettigs aan zijn loon zijn.



Bij Omroep West kon gisteren niemand reageren op de rumoer.