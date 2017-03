Bootjes straks in één richting over de Strijp

De Strijp en de Reijnerwatering verbinden de watergangen in Den Haag met die in het Westland en Midden-Delfland. Lange tijd is er over gesproken om de vaarwegen open te stellen voor gemotoriseerd vaarverkeer. Vooral vaarrecreanten, gemeenten en bestuursleden van Delfland zelf hebben gepleit voor openstelling. Eerder was dat alleen mogelijk als je een ontheffing had.



Omdat er langs de kanten veel waternatuur te vinden is, mogen boten elkaar niet passeren. Dan komen ze te dicht bij de oever en beschadigen ze waterplanten. Daarom is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk op de Strijp en de Reijnerwatering.



Kraamkamer

Om de waternatuur te sparen worden de waterwegen pas vanaf 15 juni opengesteld. Daarvoor zijn de plantjes nog te teer en te jong. Vanaf juni kunnen ze beter tegen een stootje. Daarnaast hebben de waterplanten tussen 15 april en 15 juni een beschermende kraamkamerfunctie voor jonge vis.



Hans Middendorp, bestuurder namens AWP, vraagt mensen verantwoordelijk te zijn op het water. "Ik vraag een ieder die straks gaat varen over de Strijp en de Reijnerwatering dit rustig te doen en met respect voor de aanwezige waternatuur."



Proefperiode

De openstelling vanaf half juni is voor een proefperiode van twee jaar. Die twee jaar wordt gekeken wat de effecten zijn op de natuur. De periode gaat ook gelden voor rondvaartboten.