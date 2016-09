Borsato eerder naar huis?

,,Helaas bleef Borsato korter dan gepland, we hadden graag nog een half uurtje van zijn muziek willen genieten'', reageert iemand op Twitter. Anderen tweeten: ,,Ik vraag mij af waarom Borsato al om 22.40 uur stopte en niet om 23.00 uur''. En: ,,Topavond. Helaas half uur eerder gestopt. @Borsato wat was er aan de hand?''



De organisatie laat weten dat het om een misverstand gaat. ,,Er is nooit sprake geweest van de eindtijd 23.00 uur", zegt Arwin Touw van AT Events. ,,Het concert duurde, zoals gepland, gewoon de volle 1,5 uur. Tot 23.00 uur was het terrein open, ook dát was van tevoren vastgelegd." Touw laat weten dat beide strandconcerten - ook dat van de Golden Earring vrijdag - 'ontzettend goed' zijn verlopen. ,,Nederland heeft er een nieuwe concertlocatie bij!"