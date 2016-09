'Boter voldeed niet': Jochie zit vast met hoofd in doel

Het jochie was met wat vriendjes aan het spelen op een voetbalveldje. Hij besloot te kijken of hij door het doel kon. Dat paste dus. ,,Hierop kwam hij echter vast te zitten met zijn hoofd tussen de pijlen'', aldus de politie op Facebook.



Het mannetje kon niet meer heen of terug. De politie en brandweer werden ingeschakeld om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Dat ging echter niet zomaar. ,,Boter voldeed niet. De brandweer kon niet snijden of knippen in verband met de ruimte.''



Vrij

Uiteindelijk werden de spijlen uit elkaar gedrukt met een speciaal luchtkussen. Nadat het jongetje gewoon weer vrij kon rondlopen, moest hij even van de schrik bekomen. Daarna speelde hij verder.