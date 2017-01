'Boulevard Scheveningen is leuker dan de Copacabana'

Op clubniveau heeft Van Olphen voor 2017 de wens dat ze bij een team zal terechtkomen dat in eigen land en in Europa om de prijzen speelt. Het Franse Toulon, waar ze aan haar derde seizoen bezig is, is een middenmoter.



Vroeger was de Haagse inbreng in het Nederlandse handbalteam veel groter, maar Van Olphen is een goede vertegenwoordigster. Bovendien is Maura Visser er na jaren afwezigheid ook weer bij. ,,Maura en ik praten soms samen even lekker Haags. Dan zeggen we tegen elkaar wat voor een heerlijk stadje Den Haag toch is. Dat snappen de anderen niet. Ja, Yvette Broch wel, zij komt uit het Westland en is ook gek op Den Haag.''



Van Olphen (27), opgegroeid aan de Regentesselaan, verloochent haar afkomst niet. ,,Estavana Polman, mijn kamergenote bij het Nederlands team, moet soms om me lachen. Ze zegt dat als ik boos ben, ik heel erg Haags ga praten. Ik probeer er wel op te letten, maar dat accent raak je nooit kwijt. Dat vind ik ook niet erg. Het Haags hoort bij mij, net als de stad. Ik ben er door het handbal vaak niet, maar elke keer als ik op Schiphol land, denk ik: lekker terug naar Den Haag.''



Ze stamt uit een familie, waarin iedereen handbalde. Haar vader Patrick, 222 interlands, was een van de beste Nederlandse handballers aller tijden, oom Fabian speelt nog steeds bij het Duitse Magdeburg en is een toonaangevende speler bij de nationale mannenploeg. Sanne: ,,Mijn moeder heeft geprobeerd me ook voor andere dingen dan handbal warm te maken, ballet en zo, maar dat zag ik toch niet zitten. Ik was echt een vaderskindje, ik wilde alles doen wat hij deed. Als kind liep ik altijd in zijn handbalkleding rond.''



Doorzetters

Heeft de familie Van Olphen op het handbalveld een gemeenschappelijke eigenschap? ,,We zijn doorzetters. Ik speelde mijn eerste interland al toen ik 16 was, maar vanaf mijn zeventiende tot mijn twintigste ben ik drie jaar geblesseerd geweest, door mijn kruisbanden. Dat was een rottijd. Toch heb ik nooit opgegeven.''



Van Olphen wil, als haar lichaam dat toelaat, nog wel een tijdje door als handbalprof. Daarna keert ze waarschijnlijk nog niet definitief terug naar haar Den Haag. ,,Ik wil iets in de mode doen'', vertelt de blonde handbalster, die commerciële economie studeert met als specialiteit modemanagement. ,,Misschien kan ik wel een paar jaar in Parijs of New York werken.''