Bouvy gooit knuppel in het hoenderhok

Bouvy gooit met haar uitspraak de knuppel in het hoenderhok, want fuseren zorgt altijd voor onrust onder inwoners en bij de lokale politiek. Er zijn in raadsvergaderingen al vele uren besteed om zich uit te spreken tegen een fusie met Wassenaar. Er waren namelijk signalen dat zo'n fusie eraan zou komen.



,,De tijd van gluren bij de buren - aan de ene kant Den Haag en omgeving en aan de andere kant de regio Leiden - is voorbij. Het is tijd daarom stelling te nemen en gevolgen te verbinden aan dat wat we zien en graag willen. Dat vraagt de nodige lef want dan moeten keuzes gemaakt worden die mogelijk - bestuurlijk - verstrekkend zijn.''



Gemeentekas

Dat de bodem van de gemeentekas in zicht komt, is voor Bouvy (VVD) reden op te werpen dat geld voor ontwikkelingen niet per definitie door een gemeente hoeft te worden opgebracht. Voorschoten is vanwege haar financiële situatie onder preventief toezicht gesteld van de provincie.



,,Geld maakt niet gelukkig, maar het feit dat je het uit kunt geven om zo bij te dragen aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde maakt wel gelukkig. We moeten nu scherp aan de wind zeilen om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk waarde te creëren.''