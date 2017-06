Bouvy zinspeelt in brief op fusie

Hoewel het voorzichtig wordt gesteld, wijst alles er op dat Voorschoten op een fusie met Wassenaar aanstuurt. ,,Wat betreft de toekomst wil het college van Voorschoten graag aan het college van Wassenaar laten weten dat het college in de toekomst een fusie met Wassenaar niet uitsluit", schrijft burgemeester Bouvy. Ze zegt in de brief in gesprek te willen gaan met de collega's uit Wassenaar.



Voorschoten zit diep in de schulden en zoekt samenwerking met anderen. Er worden ook gesprekken gevoerd met gemeenten uit de Leidse regio. ,,We hinken op twee gedachten en dat voelt niet fijn", zei Bouvy in maart. Het is duidelijk dat er nu een keuze is gemaakt. ,,Het college realiseert zich de lange en nauwe band die beide dorpen met elkaar hebben. We delen onuitgesproken veel met elkaar", aldus Bouvy over Wassenaar.



De ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar werken al geruime tijd nauw samen en zullen binnenkort zelfs onder één dak worden gehuisvest. In Wassenaar lijkt er vooralsnog weinig animo voor een fusie te bestaan. Waarnemend burgemeester Aptroot schreef in maart in zijn 'brandbrief' aan de leden van de gemeenteraad dat een samengaan met Voorschoten geen prioriteit heeft.