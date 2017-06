Bouw Haags cultuurpaleis officieel begonnen

In 2020, een jaar later dan gepland, moet het onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater klaar zijn.



HSP-wethouder Joris Wijsmuller gelooft dat het nieuwe plan beter is dan het oude Spuiforum: ,,Het wordt een mooi gebouw. Het is goed dat kwaliteit boven tijd is gegaan.'' Het vorige plan werd in 2014, onder aanvoering van toen nog oppositieraadslid Wijsmuller, de nek omgedraaid. Het was te 'megalomaan' en het zou veel duurder worden dan begroot.



177 miljoen euro

Het nieuwe Spuiforum mag maximaal 177 miljoen euro kosten. Maar gemeente en bouwers discussiëren nog wel over meerkosten.