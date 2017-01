'Bouwers vreugdevuren lopen enorme risico's'

Werkers die beroepshalve hoger dan de begane grond werken weten dat bij een steiger van meer dan 2,50 meter een leuning verplicht is. Mochten zij dat (nog) niet weten, dan herinnert de Arbodienst hen hier wel - met of zonder boete - aan. Het is dus op zijn minst verbazingwekkend dat ik in diverse media beelden tegenkwam van onverschrokken gelegenheidsbouwvakkers op torens van ongeveer 35 meter hoog. Zij waren tijdens de laatste dagen van 2016 op het strand van Scheveningen en Duindorp twee pallettorens aan het bouwen zonder enige veiligheidsvoorziening! En dat is nog niet alles. Deze niet over risico's nadenkende vrijwilligers lopen hier niet op een vlakke vloer. Nee, ze klauteren over een onstabiel oppervlak met allerlei 'voetvalkuilen' en doen dat waarschijnlijk met schoenen zonder Arbo-keurmerk. Deze hiervoor verplichte schoenen uitgerust met stalen zool voorkomen dat men voetverwondingen kan oplopen als er bijvoorbeeld op een roestige spijker wordt getrapt. Het vraagt geen verbeeldingskracht om te bedenken wat er allemaal had kunnen gebeuren! En het wordt nog erger! Want dit alles had de zegen van de gemeente Den Haag!

Nu is het niet de bedoeling om de oudejaarshobby van velen te ontnemen. En ik laat ook de milieuverontreiniging die een vuur als dit veroorzaakt buiten beschouwing. Maar van een gemeente die een dergelijk groot openbaar evenement gedoogt, mogen we verwachten dat zij alle risico's goed inschat. Dat lijkt ten aanzien van de brandweercontrole wel in orde.



Het is des te opmerkelijker dat men kennelijk niet heeft nagedacht over de kansen op verwonding of erger, de val-risico's. Door officieel te gedogen dat vrijwilligers op deze hoogte - niet gehinderd door enige Arbokennis - pallets stapelen, loopt de gemeente wel een zeer groot risico! Heeft de gemeente Den Haag dan niets geleerd van de dodelijke ongevallen bij grote evenementen elders?



Burgemeester

Er was gemeentebemoeienis. Tot op het hoogste niveau; de burgemeester was even aanwezig. Natuurlijk is een gemeente formeel niet verantwoordelijk als zij geen opdrachtgever of werkgever is voor de bouw van de stapels. Dus zou de Arbowet niet van toepassing zijn. Maar dat is echter nog maar de vraag.



Het lijkt mij dat deze enthousiaste Duindorpers en Scheveningers tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Op zijn minst stel ik vast dat de kennis van Arbo-wetten (nog) niet goed is doorgedrongen bij het ambtelijk apparaat wat op basis van het calamiteitenplan toestemming gaf voor deze torens. Ik neem, als inwoner van een andere stad (Tilburg), hierbij overigens even aan dat er een calamiteitenplan was. Een heroverweging voor het gedogen van een 'pallettoren van Babel' zonder het stellen van veiligheidseisen voor de bouw-vrijwilligers is het minste wat hier dient te gebeuren.