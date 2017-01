Bouwmeester traint in Scheveningen voor Tokio

,,Het water in Tokio is vergelijkbaar met dat van de Spelen in Londen en Scheveningen, en compleet anders dan in Rio de Janeiro. In die Japanse baai heb zijn geen natuurlijke obstakels'', aldus de geboren Friese. In Brazilië waren die er wel. De berg Morro de Corcovado, bekend van het Christusbeeld, is van invloed op de stand van de wind. ,,Ik heb daarom vier jaar getraind in Rio.''



De omstandigheden in Tokio zijn geen garantie voor een nieuwe medaille. ,,Het is makkelijker, maar dat is niet alleen voor mij zo. Ook de concurrentie heeft daar profijt van.''



Bouwmeester vindt het heerlijk niet ver van huis te hoeven om te trainen. ,,In september was het hier heerlijk weer en lag ik regelmatig met een wijntje op het strand. Anderen gaan op vakantie als ze vrij zijn, ik blijf juist thuis. Ik reis al genoeg.''



Broer Roelof begeleidt Bouwmeester in het traject naar de Spelen. Hij neemt de plaats in van Jaap Zielhuis. ,,De bond en mijn broer zijn er redelijk uit met de onderhandelingen. We trainen ook al samen.'' Bouwmeester kan zich geen betere trainer wensen. ,,Hij is één van de beste zeilers die ik ken en hij is super eerlijk.''