Bouwtoezicht weer in handen van gemeente

Dat schrijft wethouder Joris Wijsmuller (HSP, wonen) in een brief aan de gemeenteraad. Het bouwtoezicht kwam de afgelopen maanden onder vuur te liggen. In een uitgelekte gemeentelijke notitie over het experiment werden harde conclusies getrokken: zo'n honderd Hagenaars hadden bijvoorbeeld mogelijk een 'ondeugdelijk' huis gekocht.



Zo is het in aantal gevallen onduidelijk of er voldaan is aan de eisen van constructieve veiligheid. Andere constateringen zijn niet minder opvallend: 'Op termijn zijn incidenten te verwachten in verband met bijvoorbeeld verzakking en scheurvorming'.



Beroering

Deze bevindingen leidden tot veel beroering onder huizenbezitters én in de politiek. Raadsfracties van D66, SP en GroenLinks vroegen de gemeente om te stoppen met de proef, waarin het bouwtoezicht geheel bij externe bureaus kwam te liggen. In eerste instantie voelde Wijsmuller daar niets voor, maar hij komt daar dus nu op terug.



De gemeente heeft op de eigen bevindingen een second opinion laten uitvoeren, die de eerste conclusies onderschrijven. Huiseigenaren worden door de gemeente op de hoogte gesteld over de onregelmatigheden, zodat zij zich kunnen beraden op vervolgstappen. Met de Vereniging Eigen Huis is er overleg over hulp en advies aan eigenaren voorafgaand aan de oplevering.