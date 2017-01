Boze eigenaar: BMW terug of ik publiceer camerabeelden

De auto, een BMW X6 met kenteken 01-SHD-4, werd donderdag 's nachts gestolen in de wijk Ypenburg in Den Haag. De woedende eigenaar laat het er niet bij zitten: 'In dit geval hebben jullie de verkeerde voor je,' schrijft hij in een bericht dat onder meer op de facebookpagina van Regio15 is gepubliceerd.



Haarscherp

Via berichten aan verschillende media richt hij zich tot de de dief om ze te melden dat ze haarscherp op video staan. 'Nou denk je vast hoe kan die dat nu weten, nou de beelden worden op beweging opgenomen, in kleur met hoge 5 mega pixel resolutie, ook is er meer dan genoeg licht omdat de lantaarnpaal er naast staat,' schrijft de eigenaar.



Als bewijs beschrijft hij hoe de dief een week eerder al is gefilmd, toen hij met een ander de auto verkende en zelfs het alarm wist uit te zetten. in de nacht van de diefstal kwam de dader alleen naar de auto om na een korte test weg te rijden met de BMW.



Tipgeld

Met die beelden in zijn bezit hoopt hij de dief en zijn compaan te overtuigen de auto terug te bezorgen. 'Doe je dit niet dan gaan alle beelden online. Ook zal er dan tipgeld worden uitgeloofd voor tips die leiden naar de auto of daders.'