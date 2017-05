Boze statushouders demonstreren in Haags stadhuis voor eigen huis

Kleuren sieren de straat, want stoepkrijten mag weer

15:48 Stoepkrijter des Vaderlands Gert-Jan van der Kooij (37) is blij. Stoepkrijten was niet toegestaan in Den Haag, maar het verbod is nu opgeheven. Dat betekent dat hij eindelijk zonder zorgen in de weer kan met stoepkrijt.