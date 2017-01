Boze Mina: 'Ik zat uren vast om diefstal, ongehoord!'

Moeder Mina Maraba, werkzaam bij de gemeente Den Haag, en advocaat Emile Tamas zijn allebei laaiend. Tamas: ,,Ik werk al 25 jaar als advocaat, maar zoiets heb ik nog niet meegemaakt.'' En moeder: ,,We hebben gevraagd of ze in mijn tas wilden kijken, of ze me wilden fouilleren. Maar dat weigerden ze. We moesten mee.''



Vingerafdrukken

Ook als het gezin op 28 december bij aankomst op het bureau wél wordt gefouilleerd en er niets wordt gevonden, moeten het blijven. Ze gaan op de foto, er worden vingerafdrukken genomen en ze worden in een cel gezet. Pas om 21.30 uur, vijf uur later, worden ze vrijgelaten.

Het gaat om een winkeldiefstal die het gezin zou hebben gepleegd bij een drogisterij in de Haagse wijk Ypenburg. In de winkel zelf werden ze er niet op aangesproken. ,,Het winkelmeisje lachte nog naar ons'', aldus Maraba, die benadrukt dat ze het financieel goed heeft.



Pas als het gezin later in supermarkt Hoogvliet loopt, komen er twee agenten op ze af. ,,Ik voelde me zó voor schut gezet'', zegt Mina's dochter Zubaida (19). De hbo-studente komt met haar moeder vaak bij deze supermarkt en heeft in een ander filiaal een bijbaan.





Volgens een politiewoordvoerder is dit een gewone gang van zaken. Zij hadden melding gekregen over een vermoedelijke diefstal. De medewerker van de drogisterij zou lege parfumwikkels hebben zien liggen op de plek waar het gezin even daarvoor stond. ,,Dan beginnen wij een onderzoek.''



Toen het gezin eenmaal was achterhaald, moest het in het zicht van alle klanten bij de servicebalie van de supermarkt wachten tot een agent bij de drogist het signalement had gecheckt. Er stroomden bovendien steeds meer agenten toe. Ze parkeerden hun auto's pontificaal voor de ingang van de Hoogvliet.



Klacht

,,Een tijdlang dacht ik: We vertellen de waarheid, we maken even een praatje en dan mogen we wel weg'', zegt Zubaida. ,,Pas toen er vingerafdrukken werden genomen, besefte ik wat er gebeurde.''



De moeder en de kinderen zijn getint. Dat de agenten geen millimeter van de standaardprocedure af wilden wijken, sterken moeder en advocaat in de mening 'dat een blank middenklassegezin nooit zo was behandeld'. Ze dienen een klacht in. ,,Zelfs toen de camerabeelden waren bekeken, bleven ze vastzitten'', zegt Tamas. ,,Ongehoord!''



De politie zegt dat het gezin niet langer vast zat dan nodig. ,,De huidskleur heeft geen rol gespeeld. Dat de verdachten niets bij zich hadden, betekent niet dat er geen diefstal is geweest. Daar moeten we meer onderzoek voor verrichten. Daar gaat tijd overheen.''