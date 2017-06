Boze ouder kan zo de klas binnenlopen

Haagse docenten voelen zich minder veilig nu hun conciërge is wegbezuinigd. Bovendien is de werkdruk nóg verder toegenomen.

Boze ouders die ongehinderd een klas binnenstormen, onbekenden die door de school lopen en niemand die meer een extra oogje in het zeil houdt. Sinds de openbare basisscholen een paar jaar geleden noodgedwongen afscheid moesten nemen van een groot aantal conciërges, is het er op deze scholen niet altijd leuker op geworden. Docenten voelen zich steeds onveiliger, laat De Haagse Scholen weten. Dat is een koepel met ruim 50 openbare speciale en reguliere scholen.

,,Een conciërge kan een onbekend iemand aanspreken of een boze ouder kalmeren met een kopje koffie’’, zegt bestuurder Jo Willenborg van de scholenkoepel. ,,Als dat wegvalt, kan ik me voorstellen dat het invloed heeft op het veiligheidsgevoel.’’ Echt grote incidenten hebben zich door het verdwijnen van de conciërges overigens niet voorgedaan, zegt hij.

Blij

Willenborg is blij dat de gemeente heeft besloten dat alle scholen in de toekomst weer een conciërge krijgen. Deze plekken worden ingevuld met circa 75 ‘rabinbanen’, de gesubsidieerde arbeid die wethouder Rabin Baldewsingh vorig jaar presenteerde.

Negen openbare basisscholen moeten het nu nog doen zonder conciërge, maar Willenborg denkt dat deze functie over anderhalf jaar weer bij alle scholen in ere is hersteld.

Behalve van de conciërges moest De Haagse Scholen ook afscheid nemen van een aantal onderwijsassistenten. ,,Deze medewerkers hielpen in de klas door bijvoorbeeld een groepje apart te nemen. Zonder deze assistenten is de werkdruk voor onze docenten nóg hoger.’’

Minder geld

De bezuinigingen waren nodig, omdat de scholen structureel minder geld krijgen van het rijk. ,,Het komt erop neer dat scholen minder geld krijgen voor leerlingen met een taalachterstand. Sinds 2011 is het budget voor onze scholen met 30 procent verminderd.’’