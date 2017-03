Bral: 200 jaar Nuts

'Geachte Kopstukken', sprak de jonge vrouw vanuit de zaal tegen een panel deskundigen, dat in het gelijknamige tv-programma uit de jaren zestig vragen van verontruste burgers beantwoordde. 'Mijn moeder zegt dat ik moet sparen, voor als er later mindere tijden aanbreken. Nu is mijn vraag: als er geen mindere tijden aanbreken, wat moet ik dan met al dat geld?'



Het waren de hoogtijdagen van de Nutsspaarbank. Ook ikzelf had een spaarpotje met ijzeren haaientandjes, die iedere cent of dubbeltje verzwolg - om uiteindelijk in de vorm van een maandelijks bedragje in mijn spaarbankboekje te belanden. Mijn moeder had uiteraard de sleutel van die spaarpot. Vaak gezocht, nooit gevonden. Het enige echte 'Kopstuk' dat er toe deed in dat tv-programma was schrijver en stand-up comedian avant-la-lettre Godfried Bomans. Hij gaf de jonge vrouw dan ook antwoord. Haar moeder had geen gelijk. Sparen voor later zorgde juist voor mindere tijden.



De Nutsspaarbank komt nu met een boek - geschreven door stadshistoricus Wim Willems - en een tv-serie op de regionale zender. Men zoekt verhalen van spaarders uit voorbije tijden. Bij mij zijn ze net te laat. Bij het opruimen heb ik precies een week geleden mijn oude bruine Nutsspaarbankboekje versnipperd. Het laatst opgenomen bedrag was vijftig gulden, in 1984. Ik probeer te herinneren wat ik ermee gedaan heb. Hoogstwaarschijnlijk heb ik het geld naar café 't Hoekpandje gebracht, in de Papestraat.



In de jaren zeventig was er een opvallende trend in Den Haag - overvallen op bijkantoren van de Nutsspaarbank waren schering en inslag. Zo namen de beruchte broertjes De Nie het filiaal aan het Jonckbloetplein voor hun rekening, terwijl meesterkraker Aage M. zich over de Nutsspaarbank aan het Heeswijkplein ontfermde. Wie zelf wat sappige anekdotes kent, mag zich melden bij Fonds 1818. Ze bieden een warm oor.