Bral: Adieu Ome Ed

Gezegdes zijn pakketjes met ervaringen. Levenswijsheden doorgegeven door onze voorouders. Inderdaad, verandering van spijs doet eten. Maar welk ander spijs dan - en vooral waar? Ome Ed heeft zijn antwoord klaar. ,,Kijk naar buiten jongens, de zon schijnt! Pak de knapzak en ga de wijde wereld in. We weten het allemaal: Nico's snackbar heeft een nieuwe eigenaar. De familie Gillisse geeft het stokje over.''



Hij wacht even voor het dramatische effect. ,,Aan een Chinese familie. Dus dat wordt een eetstokje.'' Hij knipoogt naar Xiau Lin, de nieuwe eigenaresse. Wij kijken enigszins verbouwereerd op van onze broodjes bal met mayo.



Hadden wij niet verwacht dat Ome Ed een tirade zou houden over de verdwijnende Haagse cultuur, een betoog tegen buitenlandse inmenging wellicht? Niets van dat al. Hij is de blijmoedigheid zelve.



Ome Ed lijkt begeesterd. ,,Discovery Channel, waarom heet dat zo? Het zit elke dag op hetzelfde kanaal. Lekkere Discovery'', zegt hij. Zijn broodje bal met mayo blijft onaangeroerd. ,,De wereld verandert. En hoe meer dingen veranderen, des te meer ze nooit meer hetzelfde zijn.''



Martin, net als zijn broer Paul een van de aanstaande ex-eigenaren van Nico's snackbar, probeert ertussen te komen. ,,Maar... Ome Ed'', stamelt hij. ,,Alsjeblieft, onderbreek me niet terwijl ik je negeer'', roept deze terug. Hij neemt z'n pakkie shag en propt het in de borstzak van zijn flanellen overhemd en komt voor de laatste maal overeind uit zijn stoel. ,,Het gaat er niet om waar je staat in het leven, het gaat erom welke kant je opgaat. Trouwens, dat is een Chinees gezegde.''



En zo, op een zondagmiddag in april, komt een abrupt en onverwacht einde aan de avonturen van Ome Ed in Nico's snackbar. Lief en leed werd hier gedeeld. Herinneringen om te koesteren, een leven lang. Het droeve afscheid valt ons stamgasten zwaar. We zwijgen ontdaan.