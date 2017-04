Bral: Adieu Ton

Hoe wordt een huisschilder als zanger ontdekt? Op de steiger, inderdaad. In het geval van Ton - een prima buiten- en binnenschilder - door George Kooymans van de Earring, wiens kozijnen hij aan het aflakken was. George schakelde platenproducer Peter Koelewijn in en de rest is historie. Voor zijn fans althans, waartoe ik mij sinds mijn zestiende reken.



Tons hoogtijdagen lagen in de punktijd, eind jaren zeventig. Ik werd als puber geraakt door de tekst van zijn lied 'Ik heb niks aan mijn leven'. Ach, er waren zoveel meer mooie liedjes. 'Ik kan het niet alleen', 'De afwas (ik wou dat-ie af was)' en het onvolprezen 'Een beetje vent wordt geen agent'. Maar ook voordat hij in de jaren zeventig bekend werd met zijn band Gestoordt zong hij al in belangrijke Haagse formaties in de sixties; hij begon zijn muziekcarrière met de levende Haagse blueslegende Will Matla. Ton van der Meer was een verlegen talent, al was hij somtijds ook behoorlijk onhandelbaar.



Toen ik hem voor het eerst ontmoette, was dat voor mij een hele eer. Pas na een paar ontmoetingen zei hij dat het juist voor hém een hele eer was, maar dat hij dat de eerste keer niet durfde te zeggen. Vorige week bezocht Gruppo Sportivo-voorman Hans van den Burg hem in het ziekenhuis. Hans vroeg Ton mee te zingen op een komend muzikaal project: De Bloedverdunners. Ton ging er over nadenken - vereerd en verlegen als altijd.



Ton van der Meer zal herinnerd worden - en zou erkenning moeten krijgen - als pionier van de Nederrock en een Haagse muzikant van het hoogste niveau. Zijn doorleefde stemgeluid schonk ons blijdschap, maar ook droefenis en rauwe troost. 'Wij zijn niet zo'n band dat het perfect moet klinken. Daar streven we ook niet naar. Als die vonk overspringt en 't gaat swingen en de beuk gaat er lekker in...dan is 't prima.'